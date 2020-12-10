Son dakika haberleri... Kurallara uymayanlara inat 8 yaşındaki çocuktan anlamlı mesaj - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kurallara uymayanlara inat 8 yaşındaki çocuktan anlamlı mesaj
10.12.2020 12:45
Son dakika habere göre Kurallara uymayanlara inat 8 yaşındaki çocuktan anlamlı mesaj Bursa'da 8 yaşındaki çocuk korona virüs kullarına karşı sergilediği hassasiyetle takdir topladı.
Kurallara uymayanlara inat 8 yaşındaki çocuktan anlamlı mesaj
BURSA - Bursa'da 8 yaşındaki çocuk korona virüs kullarına karşı sergilediği hassasiyetle takdir topladı.
Mudanya ilçesinde yaşayan Ensar Türker(8), korona virüse karşı aldığı tedbirlerle görenleri helal olsun dedirtti. Evinin kapısına astığı mesajda şunları yazdı. "Dikkat evimize girmeden önce lütfen ellerimizi dezenfekte edelim. Dışarıya çıkınca maske takalım aramızda en az 1,5 metre mesafe bırakalım. Evde kal Türkiye" mesajı verdi. Bu yaşta kurallara harfiyen uyan ve çevresine de sosyal mesaj veren Ensar Türker, "Kurallara uymayanlara örnek olmak istediğini söyledi."
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