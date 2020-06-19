Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak - Son Dakika

Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak
Son günlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde artan korona virüs vakası nedeniyle ilçe genelinde tedbirler artırılıyor.
Son günlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde artan korona virüs vakası nedeniyle ilçe genelinde tedbirler artırılıyor. Vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılıyor.
Konu ile ilgili Besni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyması, toplum sağlığını ve kendi sağlıklarını tehlikeye atmamaları için kurallara uyulması önem büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın maskesiz sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Besni genelinde denetimler sıklaştırıldı ve denetimlerde vatandaşların maskesiz sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istenirken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesilmeye başlandı" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:12 Kaynak: İHA
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