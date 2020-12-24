Kurallara uymayanlara para cezası yağdı - Son Dakika

AYDIN'da, 16-22 Aralık tarihleri arasında yapılan koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 252 bin 732 lira para cezası kesildi.

Aydın Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 16-22 Aralık tarihlerinde yapılan uygulamalar hakkında bilgi verdi. Koronavirüs salgınını önlemek adına alınan kısıtlamaları ihlal eden kişi ve işletmelere para cezası uygulandığı belirtilen Valiliğin açıklamada şu ifadelere yer verildi: