Kuralları ihlal eden turiste cezai işlem uygulayan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı - Son Dakika

Kuralları ihlal eden turiste cezai işlem uygulayan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı

İstanbul'da kuralları ihlal eden turiste cezai işlem uygulayan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı Sokağa çıkma kısıtlamasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimlerde, kuralları ihlal ederek araç kullanan turiste ceza kesildi.

İstanbul'da kuralları ihlal eden turiste cezai işlem uygulayan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimlerde, kuralları ihlal ederek araç kullanan turiste ceza kesildi. Trafik kurallarını ihlal eden turistle konuşup kuralları hatırlatarak cezai işlem uygulayan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı. İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentteki işlek ve ana arterlerinde denetim gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimlerde, kuralları ihlal ederek araç kullanan turiste ceza kesildi. Ablasının aracını kullanan Tunus uyruklu yabancı turiste, 47/1-D. misafir plakalı aracı sahibinden ve eşinden başkası kullanamaz, maddesinden ve aracın ön camının filmli olmasından dolayı cezai işlem uygulandı. Kuralları ihlal eden turistle konuşup kuralları hatırlatarak cezai işlem uygulayan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı. Tunus uyruklu turist sürücüye kural ihlallerini tek tek anlatan ve otomobilin bağlanması sonucu turistin evine gitmesi konusunda taksi çağırarak yardımcı olan polis ekibi çevreden büyük beğeni aldı. Öte yandan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı.

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