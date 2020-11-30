Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı - Son Dakika

Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

30.11.2020 13:50
Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı, System.String[]

Şanlıurfa'da pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri, 3 bin 967 personelden oluşan bin 31 ekiple gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri, 3 bin 967 personelden oluşan bin 31 ekiple gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayanlara ceza yağdı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Şanlıurfa ilinde 26-27-28 ve 29 Kasım 2020 tarihlerinde pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri, 3 bin 967 personelden oluşan bin 31 ekiple gerçekleştirildi. Toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulaması, maske ve yolcu kapasitesi sınırlaması tedbirlerinin incelendiği denetimler kapsamında 2 bin 177 toplu taşıma aracı kontrol edilirken, bir araca kural ihlali nedeniyle 900 TL idari para cezası uygulandı.

Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında 11 alışveriş merkezindeki iş yerlerini de mercek altına alan denetim ekipleri, umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 285 kişiye de toplam 255 bin 600 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca 21 Kasım 2020 tarihinden itibaren başlayan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 286 kişiye de toplam 837 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Rutin denetimler devam ediyor

26-29 Kasım 2020 tarihlerinde ülke genelinde uygulanan yoğunlaştırılmış denetimler dışında, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde salgının başladığı ilk günlerden itibaren devam eden rutin denetimler kapsamında ise son 24 saatte bin 629 personelden oluşan 554 ekip görev aldı.

Son 24 saatte 2 bin 184 iş yeri ve alan denetimi yapan ekipler, 20 iş yeri ve bir kişi hakkında kanuni işlem yaparak 13 bin 500 TL idari para cezası uyguladı. Maske ve sosyal mesafe denetimlerinde ihlal tespiti yapılan 58 kişiye 900'er TL idari para cezası uygulandı. İzolasyon denetimlerini de tek tek adreslere giderek kontrol eden ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri tespit edilen 5 kişi hakkında 15 bin 750 TL ceza yazdı. Salgınla mücadelede vatandaşlara her an danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayan çağrı merkezi, son 24 saatte bin 767 çağrıya cevap verirken, 245 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı. - ŞANLIURFA

Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı
Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı
Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı
Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı
Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, Para Cezası, Şanlıurfa, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı - Son Dakika


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