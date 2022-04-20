Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 9 sürücüye toplamda 10 bin 773 TL para cezası - Son Dakika

Burdur'da yapılan trafik denetimlerinde toplamda 10 bin 773 TL para cezası kesildi.
Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafikteki okul servis araçları denetlendi. Yapılan denetimlerde bin 3 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 9 sürücü hattında toplamda 10 bin 773 TL idari para cezası kesildi. 5 araç trafikten men edildi. - BURDUR
Kaynak: İHA
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