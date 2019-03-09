Kuralsız Özel Halk Otobüsü Şoförünün Yaptığı Pes Dedirtti
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir aracın önüne çıkan özel halk otobüsü şoförünün yaptığı pes dedirtti.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde bir aracın önüne çıkan özel halk otobüsü şoförünün yaptığı pes dedirtti.
Beypazarı'nda ilçenin ana caddesi üzerinde bulunan bir kavşakta ailesiyle ile birlikte misafirliğe giden Ali Zindil'in aracının önüne çıkan 06 BEZ 082 plakalı özel halk otobüsü korkuttu. Zindil'e yeşil ışık yanmasına rağmen kavşaktan çıkan otobüs şoförünün yaptığı pes dedirtti. Ailesi de arabada bulunan Zindil, ani fren yaparak zorla durup, tepkisini ise uzun süre kornaya basarak dile getirdi. O anlar da araç kamerasınca anbean kaydedildi.
Zindil, özel halk şoförünün telefonla konuştuğunu da iddia etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:01 Kaynak: İHA
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