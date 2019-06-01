Son Dakika Haberleri: "Kuran, bir gecenin değil 365 günün ve gecenin kitabıdır"
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"Kuran, bir gecenin değil 365 günün ve gecenin kitabıdır"

1 saat önce

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, "Kuran, bir gecenin değil 365 günün ve gecenin kitabıdır.

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, " Kuran, bir gecenin değil 365 günün ve gecenin kitabıdır." dedi.
Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programa katılarak "Ümmetin İhyası" isimli konferans verdi.
Şevki Yılmaz, Kuran-ı Kerim'in Allah ile kulları arasında bir sözleşme olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Kuran bir anlaşma kitabıdır. Bir işe girerken ticari ortaklık yaparken anlaşma imzalarsın ya insan olduğumuz için de Allah'la bir anlaşma yapıyoruz. Kuran mektuptur. Allah kuluna mektup gönderiyor. Her bir mesajı kullarına bir mektuptur. Kuran'ın Türkçesi 'okunacak' demektir. Allah ile arandaki anlaşmaları okuyacaksın. Okuduktan sonra da bu anlaşmaya imza atacağız. Bu kitaba iman ettik maddelerini okuduk. Kadınlar, erkekler, kocalar, hanımlar, çocuklar, evlatlar, işçiler vesaire her kesimden insan haklarını okuduktan sonra imzaya sıra geliyor. Kuranı okuyunca imza atıyoruz. O imza ise Kelime-ı Şehadettir."
Yılmaz, Kuran'ın hayatımızın ölçüsü olduğunu ve ona uyulmadığında sıkıntıların, belaların baş gösterdiğini aktararak, "Ailenin, devletin, idare seçmenin, idareci tespit etmenin, ticaretin her şeyin ölçüsü Kuran'dır. Kuran her şeyde ölçü koymuştur. Bu ölçüye uyulsaydı boşanmalar olmazdı, cezaevleri dolmazdı. Kuran bütün ölçüleri vermiş. O zaman neden bu hale düştük? Okusaydık bu hale düşer miydik? Bu yüce kitabı 7'inci, 40'ıncı ve 52'inci gecenin, kabirlerin kitabı haline getirmişler. Kuran, bir gecenin değil 365 günün ve gecenin kitabıdır. Hayatımızın kitabıdır. Kuran'ı okuyup anlayıp ona göre bir hayat yaşamalıyız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:54 Kaynak: AA
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