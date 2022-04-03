Kuran dersi için bisikletle camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika

Antalya'da Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikletle camiye gittiği belirtilen imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

E.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Antalya- Kemer Karayolu Palmiye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak Ali Rıza Tokgöz'ün kullandığı bisiklete çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tokgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Tokgöz'ün cenazesi, incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Göynük Mahallesi'ndeki Tevhit Camisi'nin imam hatibi olduğu öğrenilen Tokgöz'ün Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikleti ile camiye gittiği öğrenildi.

Tokgöz'ün cenazesinin Konya'nın Sarayönü ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.