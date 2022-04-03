Kuran dersi için bisikletle camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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Kuran dersi için bisikletle camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu öldü

03.04.2022 20:50
Kuran dersi için bisikletle camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu öldü

Antalya'da Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikletle camiye gittiği belirtilen imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikletle camiye gittiği belirtilen imam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

E.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Antalya- Kemer Karayolu Palmiye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak Ali Rıza Tokgöz'ün kullandığı bisiklete çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tokgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Tokgöz'ün cenazesi, incelemenin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Göynük Mahallesi'ndeki Tevhit Camisi'nin imam hatibi olduğu öğrenilen Tokgöz'ün Kuran-ı Kerim dersi vermek için bisikleti ile camiye gittiği öğrenildi.

Tokgöz'ün cenazesinin Konya'nın Sarayönü ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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Kuran-ı Kerim, Antalya Kemer, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuran dersi için bisikletle camiye giden imam, otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika


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