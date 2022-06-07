Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi

07.06.2022 11:57

Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi Biri havaya fırlatıp diğeri tekme vurdu görüntüler büyük tepki çekti Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede gençlerin sınıfta Kur-anı Kerim'i top yerine kullanıp oyun oynamasının görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi

Biri havaya fırlatıp diğeri tekme vurdu görüntüler büyük tepki çekti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede gençlerin sınıfta Kur-anı Kerim'i top yerine kullanıp oyun oynamasının görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Gençler disipline sevk edilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur-anı Kerim'i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi
Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi
Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi
Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi

YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kuran-ı Kerim'e tekme atıldığı görüntülere ilişkin ilk açıklama: Gerekli cezayı vereceğiz Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kuran-ı Kerim'e tekme atıldığı görüntülere ilişkin ilk açıklama: Gerekli cezayı vereceğiz Lisede kaydedilen görüntü tepki çekti! Kur'an'ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepkiler çığ gibi büyüyor Lisede kaydedilen görüntü tepki çekti! Kur'an'ı Kerim'e tekme atan öğrenciye tepkiler çığ gibi büyüyor Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kuran-ı Kerim, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:30:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapan liseliler disipline sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement