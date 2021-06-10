Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen " Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İlçe Müftülüğü, Nizip Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kaymakamı Kemal Şahin, yarışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, dereceye girenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise böylesine hayırlı ve güzel yarışmalarda yer almanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Programın hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ettiğini ifade eden Sarı, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla çıkmış olduğumuz bu yolculukta bu tür yarışmaları önemsiyor ve her zaman destekçisi olmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle bugün buradayız yarışmaların en hayırlısı olan Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimiz ve aileleri ile birlikteyiz ben bu hayırlı ve güzel yarışmada yer alan öğrencilerimize, onların değerli ailelerine ve bu yarışmanın düzenlenmesinde katkısı olan herkese ve Kaymakamımız Kemal Şahin'e teşekkür ediyorum." dedi.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 6 ayrı kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.