Kuran'ı Kerim öğrenen ilkokul öğrencilerine madalya - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kuran'ı Kerim öğrenen ilkokul öğrencilerine madalya - Son Dakika

Kuran'ı Kerim öğrenen ilkokul öğrencilerine madalya

6 saat önce

Bilecik'te Kuran'ı Kerim sınıfı öğrencilerinden Kuran'ı Kerim'e geçenlere İl Müftülüğü tarafından madalya takdim edildi.

Kuran'ı Kerim öğrenen ilkokul öğrencilerine madalya, System.String[]

Bilecik'te Kuran'ı Kerim sınıfı öğrencilerinden Kuran'ı Kerim'e geçenlere İl Müftülüğü tarafından madalya takdim edildi.


TOKİ İlköğretim Okulu Kuran'ı Kerim sınıfı öğrencilerinden Kuran'ı Kerim geçenlere Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu tarafından madalya takdim edildi. Kuran Kursu öğreticisi Ayşe Hilal Erdoğan'dan bilgi alan Hacıömeroğlu, öğrencilere bol bol kitap okumaları ve öğrendiklerini unutmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.


Öte yandan madalya alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. - BİLECİK

Kuran-ı Kerim, Bilecik, Müftü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

7 bin tane milli piyango bileti aldı, hiçbirine ikramiye çıkmadı
Muğla'da deniz çekildi! Depremle alakası var mı? Müge Anlı, 12 yaşındaki kızının tacizine sessiz kalan kadını yayından kovdu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:22:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuran'ı Kerim öğrenen ilkokul öğrencilerine madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]