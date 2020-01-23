Son Dakika › Yaşam › Kuran'ı Kerim öğrenen ilkokul öğrencilerine madalya - Son Dakika
Kuran'ı Kerim öğrenen ilkokul öğrencilerine madalya
6 saat önce
Bilecik'te Kuran'ı Kerim sınıfı öğrencilerinden Kuran'ı Kerim'e geçenlere İl Müftülüğü tarafından madalya takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
Bilecik'te Kuran'ı Kerim sınıfı öğrencilerinden Kuran'ı Kerim'e geçenlere İl Müftülüğü tarafından madalya takdim edildi.
TOKİ İlköğretim Okulu Kuran'ı Kerim sınıfı öğrencilerinden Kuran'ı Kerim geçenlere Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu tarafından madalya takdim edildi. Kuran Kursu öğreticisi Ayşe Hilal Erdoğan'dan bilgi alan Hacıömeroğlu, öğrencilere bol bol kitap okumaları ve öğrendiklerini unutmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
Öte yandan madalya alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. - BİLECİK
Son Dakika 7 bin tane milli piyango bileti aldı, hiçbirine ikramiye çıkmadı Muğla'da deniz çekildi! Depremle alakası var mı? Müge Anlı, 12 yaşındaki kızının tacizine sessiz kalan kadını yayından kovdu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı