Kuran-ı Kerim okurken bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuran-ı Kerim okurken bıçaklı saldırıya uğradı

07.10.2022 09:14
Kuran-ı Kerim okurken bıçaklı saldırıya uğradı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kuran-ı Kerim okuyan çiftçi ofisinde bıçaklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kuran-ı Kerim okuyan çiftçi ofisinde bıçaklandı.

Olay, Yeşil Mahalle 4234 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Matur (46) adlı kişi ofisinde Kuran-ı Kerim okuduğu sırada, arkasından gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Matur, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobille Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Matur, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Matur'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra S.Ö. adlı zanlı vatandaşlar tarafından yakalandı. Polise teslim edilen S.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mersin spor haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesinden amatör spora destek Mersin spor haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesinden amatör spora destek Mersin ekonomi haberi: Tarsus Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor Mersin ekonomi haberi: Tarsus Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor
Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuran-ı Kerim okurken bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:11 Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmanın çıkış noktasını anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
13:53 Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
13:39 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı
13:27 Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:23:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kuran-ı Kerim okurken bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement