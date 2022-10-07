Kuran-ı Kerim okurken bıçaklı saldırıya uğradı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kuran-ı Kerim okuyan çiftçi ofisinde bıçaklandı.

Olay, Yeşil Mahalle 4234 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Matur (46) adlı kişi ofisinde Kuran-ı Kerim okuduğu sırada, arkasından gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Matur, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobille Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Matur, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Matur'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra S.Ö. adlı zanlı vatandaşlar tarafından yakalandı. Polise teslim edilen S.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN