Son Dakika Haberleri: Kuran-ı Kerim Tilaveti ile Göreve Başladı

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile Göreve Başladı

1 saat önce

Kuran-ı Kerim tilaveti ile göreve başladı Sivas'ın Gürün ilçesinde yüzde 54'lük bir oyla, MHP'den yeniden Belediye Başkanı Seçilen Nami Çiftçi, mazbatasını alıp, okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile görevine başladıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde yüzde 54'lük bir oyla, MHP'den yeniden...

Kuran-ı Kerim tilaveti ile göreve başladı
Sivas'ın Gürün ilçesinde yüzde 54'lük bir oyla, MHP'den yeniden Belediye Başkanı Seçilen Nami Çiftçi, mazbatasını alıp, okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile görevine başladı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde yüzde 54'lük bir oyla, MHP'den yeniden Belediye Başkanı Seçilen Nami Çiftçi, mazbatasını alıp, okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile görevine başladı.
Bugün ilçe seçim kurulundan mazbatasını alan Çiftçi, önce Belediye Başkanlığı önünde toplanan sevenlerini selamladı. Adından Kuran-ı Kerim okundu. Burada seçmenlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Naim Çiftçi, tüm Gürünlülerin belediye başkanı olacağını belirtip, "Bu seçimi doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilen, kimlikli, kişilikli ve vakarlı güzel insanlar kazandı. Yani sizler kazandınız. Bu seçimi kader birliğine, yol arkadaşlığına, hatır ve gönüle, düz ekmeğe sahip çıkan, samimi, dürüst, kadirşinas, güzel insanlar kazandı. Yani sizler kazandınız. Yüzde 54 ile de seçilmiş olsam, aziz Gürünlü hemşerilerimin yüzde 100'üne Belediye Başkanlığı yapacağımı, hemşerilerimi ayırmayacağımı, dün olduğu gibi yarın da ayırmayacağımı, kayırmayacağımı, ayrıştırmayacağımı, Gürün'ün huzurunu bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğimin sözünü veriyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:27 Kaynak: İHA

MHP, Gürün, Kuran-ı Kerim, Yerel
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