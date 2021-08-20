Kuran kursları arası futsalın şampiyonu Nur Camisi oldu

Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla Hasan Güngör Spor Salonunda bir hafta boyunca devam eden Kuran Kursları arası futsal turnuvasında 80 öğrenci sahaya çıktı. Yapılan müsabakalar sonucu turnuvanın şampiyonu Nur Camisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı protokolü kapsamında Kuran Kursları arası Futsal Turnuvası düzenlendi. Pamukkale ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen ve bir hafta süren etkinliğe 6 Kuran Kursundan yaklaşık 80 öğrenci katıldı. Yapılan müsabakalar sonucu turnuvanın şampiyonu Nur Camii oldu. İkinciliği Dokuzkavaklar Kuran Kursu, üçüncülüğü Mesirelik Camisi, dördüncü ise Karşıyaka Aksa Camisi oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yapılan törenle takdim edildi.

Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Akçay, yaz döneminde kuran kursları öğrencilerini böyle bir etkinlikte sporla buluşturdukları için mutlu olduklarını, İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurslar ve faaliyetlerin yıl boyunca aralıksız devam ettiğini söyledi. - DENİZLİ