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Kuran kurslarında trafik eğitimi

1 saat önce

Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında, 13 Haziran 2019 tarihinden bu güne kadar yaklaşık 8 bin çocuğa kuran kursları ve yaz okullarında trafik eğitimi verildi.

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Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında, 13 Haziran 2019 tarihinden bu güne kadar yaklaşık 8 bin çocuğa kuran kursları ve yaz okullarında trafik eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamak amacıyla ülke genelinde Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 03-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik trafik eğitimleri veriliyor.

Sözkonusu eğitimler kapsamında 2019 yılı yaz tatili döneminde, 13 Haziran -16 Eylül 2019 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde çocuklara yönelik il müftülüklerine bağlı yaz kuran kurslarında ve yaz okullarında trafik eğtimleri İl emniyet müdürlükleri koordinesinde verilmeye devam ediliyor. Bu eğitimler kapsamında 13 Haziran 2019 tarihinden bu güne kadar yaklaşık 8 bin çocuğumuza kuran kursları ve yaz okullarında trafik eğitimi verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa
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