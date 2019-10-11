Son Dakika Haberleri: Kuran kursu binasında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika Güncel Kuran kursu binasında çıkan yangın söndürüldü

Kuran kursu binasında çıkan yangın söndürüldü

21 dakika önce

Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında yangın çıktı.

Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında yangın çıktı.

80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle kurs öğrencileri binadan tahliye edildi.

Olay yerine Siirt ve Tillo Belediyesi ile Siirt Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çatı çöktü. Yangının çıktığı çatı katının, öğrencilerin valiz ve kıyafetlerinin yanı sıra kursun fazla eşyalarının konulduğu depo olarak kullandığı öğrenildi.

Vali Ali Fuat Atik, Tillo Kaymakamı Lokman Düzgün, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın ve İl Müftüsü Ahmet Altıok da olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Yataklar yanmasın diye pencereden atıldı

Binanın çatı kısmındaki yangının yatakhane bölümlerine sıçraması ihtimali üzerine itfaiye ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti.

Binanın yatakhane kısımlarında bulunan halı, yatak ve yastık gibi bazı eşyalar yanma tehlikesine karşı balkondan bahçeye atıldı.

Polis ekipleri ve öğrencilerin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Binada, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kuran kursu binasında çıkan yangın söndürüldü

Kuran-ı Kerim, Siirt, Tillo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:54 Kaynak: AA
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Siirt'te Kuran kursu binasında yangın
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