Son Dakika Haberleri: Kuran kursu öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı
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Kuran kursu öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı

52 dakika önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kuran kursu öğrencilerine genel güvenlik, kişisel güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kuran kursu öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı, System.String[]
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kuran kursu öğrencilerine genel güvenlik, kişisel güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Her gün bir birinden farklı etkinlik ve programlarla çalışmalarına devam eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Hz. Hamza Camisinde yaz kuran kursu eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden polisler ekipleri, öğrencilerin sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını da sordu. 110 çocuğun yer aldığı camide çocuklara, genel güvenlik, kişisel güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:25 Kaynak: İHA
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