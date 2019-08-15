Son Dakika Haberleri: Kuran kursu öğrencileri için sportif etkinlikler
Son Dakika Spor Haber

Kuran kursu öğrencileri için sportif etkinlikler

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından finanse edilen, Malatya Gençlik Merkezi Derneği Kulübü'nün Malatya Mobil Gençlik Merkezi-2 Projesi kapsamında minikler sportif etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Kuran kursu öğrencileri için sportif etkinlikler, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından finanse edilen, Malatya Gençlik Merkezi Derneği Kulübü'nün Malatya Mobil Gençlik Merkezi-2 Projesi kapsamında minikler sportif etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Malatya Mobil Gençlik Merkezi-2 Projesi kapsamında Malatya Fırat Gençlik Merkezi ve gönüllü gençleri Pazartesi günü Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda Fahri Kiğılı Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle, Salı günü Orduzu Çatyol Parkında Fatih Sultan Mehmet Camii Kur'an Kursu öğrencileri ve çevredeki gençlerle, perşembe günü ise Başharık Şehitler Parkı'nda İmam-ı Azam Cami Kur'an Kursu öğrencileri ve gençlerle etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere katılan gençler badminton, langırt, okçuluk, halat çekme, mini golf, matrak, ebru, yüz boyama vb. birçok etkinliğe katılarak güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. - MALATYA
Malatya, Fırat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma Son dakika! Sahaya giren YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, adliyeye sevk edildi Daniel Sturridge'in ailesi Trabzon'da

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 14:09:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuran kursu öğrencileri için sportif etkinlikler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]