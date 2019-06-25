Son Dakika Haberleri: Kuran kursu öğrencilerine yönelik etkinlik
Son Dakika Güncel Haber

Kuran kursu öğrencilerine yönelik etkinlik

1 saat önce

Mardin İl Müftülüğü, Mazıdağı ilçesinde yaz Kuran kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Kuran kursu öğrencilerine yönelik etkinlik, System.String[]
Mardin İl Müftülüğü, Mazıdağı ilçesinde yaz Kuran kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
İl Müftülüğünce düzenlenen piknik etkinliğine Kuran kursuna giden 350 öğrenci katıldı.
Etkinlikte, ip çekme, çuval, yumurta, halat çekme, modern yay ile ok atma gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, benzer etkinliklerin her hafta farklı ilçelerde sürdüreceklerini söyledi.
Çiçek, "Öğrenciler, bir taraftan Kuran-ı Kerim öğrenirlerken diğer taraftan da kaynaşmayı, kardeşliği öğrensinler istedik. Bugün çocuklarımızı eğlendirmeye çalışıyoruz. Derdimiz çocuklarımızı neşelendirip din eğitimini bu ortamlarda kendilerine öğretebilmektir." dedi.
Etkinliğe, Kaymakam Mustafa Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mazıdağı İlçe Müftüsü Alattin Alğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:55 Kaynak: AA
Mardin, Mazıdağı, Kuran-ı Kerim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu Mardin'de koruma altında olan "alaca sansar" görüldü ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 21:24:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuran kursu öğrencilerine yönelik etkinlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]