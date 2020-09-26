Kuran kursunda dayak iddiasına soruşturma - Son Dakika

Kuran kursunda dayak iddiasına soruşturma

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda çekilen ve bir çocuğun şiddet gördüğü görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kuran kursunda dayak iddiasına soruşturma, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda çekilen ve bir çocuğun şiddet gördüğü görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da İl Müftüsü Celal Sürgeç'i arayarak bilgi aldı.

Elbistan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda yaşanan olay, bir kişi tarafından cep telefonuyla çekildi. Görüntülerde bir kişi, çocuğun eline bir cisimle vuruyor. Çocuk ağlarken, vuran kişi odada bulunan bir kişiyle dışarı çıkıyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç paylaştı. Öztunç'un görüntüleri paylaşmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KAYMAKAMLIK: 10-15 YAŞINDAKİ İKİ ÖĞRENCİYE AİTGörüntülerle ilgili Elbistan Kaymakamlığı da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, "Müftülüğümüze bağlı Bedir Efendi Kur'an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kuran kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."ERBAŞ, İL MÜFTÜSÜ'NÜ ARADI

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç'i aradı. Erbaş'ın Sürgeç'den bilgi aldığı ve görüntülerin detaylıca incelenmesi talimatı verdiği öğrenildi.


Kahramanmaraş, Kuran-ı Kerim, Elbistan, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 07:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuran kursunda dayak iddiasına soruşturma - Son Dakika

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