Kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
1 saat önce
SİİRT'in Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:37 Kaynak: DHA
SİİRT'in Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yangının ardından olay yerine gelen Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, yetkilerden bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'te Kuran kursu binasında yangın Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Donald Trump'a bomba sözler ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi?