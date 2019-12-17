Kuraş aday hakemlik kursu Düzce'de yapıldı

Türkiye'de uzun yıllar sonra ilk 'Kuraş' aday hakemlik kursu ve Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası 12-15 Aralık'ta Düzce'de yapıldı.



Bu sene Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlanan Kuraş branşında, uzun yıllar sonra Türkiye'de ilk defa Aday Hakemlik Kursu 12-13 Aralık tarihlerinde Düzce Gençlik Merkezinde yapıldı. Hakemlik kursu, 2019 yılında IKA (Uluslararası Kuraş Federasyonu) Merkez Hakem Komitesi üyeliğine seçilen Uluslararası Kuraş hakemlerinden Bünyamin Er tarafından verildi. Uluslararası Kuraş hakemlerinden, Ahmet Apaydın, Fahri Doğruyol ve Şerafettin Ay da kursun verilmesinde kendisine destek oldu. Türkiye'de uzun yıllar sonra ilk defa Düzce'de yapılan Kuraş Aday Hakem kursuna değişik illerden 47 hakem adayı katılım gösterdi.



Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası



14-15 Aralık'ta Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'na Ankara, Batman, Bartın, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Yalova olmak üzere 13 ilden 100'ü erkek, 56'sı bayan olmak üzere toplam 156 sporcu katıldı. Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular arasından 2020 yılında yapılacak uluslararası şampiyonalara katılmak üzere milli takıma katılacak sporcuların belirleneceği aktarıldı. Şampiyonada sonuçlar şu şekilde:



Erkekler



55 kg



1- Bünyamin Nasıroğlu (Batman)



2- Arda Öztürk (Batman)



3- Ahmet Pekgöz (Siirt)



4- Ozan Ay (Düzce)



60 kg



1- Yusuf Kantar (Sakarya)



2- Berkan Işıldar (Düzce)



3- Mahmut Ekinci (Şanlıurfa)



4- Yusuf Tuncer (Batman)



66 kg



1- Kadir Sinan Akkuş (Ankara)



2- Yusuf Özkaya (Diyarbakır)



3- Berkant Bedir (Düzce)



4- Alihan Filiz (Batman)



73 kg



1- Ömer Karakuş (Şanlıurfa)



2- Mehmet Ok (Diyarbakır)



3- Safa İşigüzel (Yalova)



4- Mücahit Er (Batman)



81 kg



1- Hakan Aydinç (Düzce)



2- Yusuf Esirci (Düzce)



3- Kerem Şimşek (Kocaeli)



4- Mehmet Emin Karakuş (Şanlıurfa)



90 kg



1- Ali Çalağan (Şanlıurfa)



2- Mehmet Fatih İlkme (Şanlıurfa)



3- Koraycan Kamcı (Düzce)



4- Veysel Balur (Batman)



100 kg



1- Hamza Karabulut (Batman)



2- Cuma Ciniviz (Şanlıurfa)



3- Turgut Altınışık (Sakarya)



4- Serdar Yıldız (Sakarya)



+100 kg



1- Mert Mehmetağaoğlu (Sakarya)



2- Emir Yıldız (Sakarya)



3- Oğuzhan Geçici (Düzce)



4- Serdar Yavuzluk (Batman)



Kadınlar



44 kg



1- Ecre Alayıldız (Düzce)



2- Melek Yatar (Batman)



3- Halime Yalçın (Batman)



4- Gökçe Güngördü (İstanbul)



48 kg



1- Zeynep Mete (Sakarya)



2- Irmak Kahveci (Sakarya)



3- Melike Nur Bozkurt (İstanbul)



4- Zeynep Serra Üstün (Sakarya)



52 kg



1- Gökçe Güneş (Sakarya)



2- Elif Mutlu (Batman)



3- Dilan Karakaş (Sakarya)



4- Melike Dereli (Sakarya)



57 kg



1- Feryat Gönültaş (Sakarya)



2- Aslı Adalı (İstanbul)



3- Hümeyra Demir (Sakarya)



4- Firdevs Kaymaz (Yalova)



63 kg



1- Gülcan Baş (Batman)



2- Fatma Bıçak (İstanbul)



3- Gülcan Şafak (İstanbul)



4- Yağmur Sesli (İstanbul)



70 kg



1- Saliha Taşan (Batman)



2- Ceyda Akın (Kocaeli)



3- İrem Kurtoğlu (Ankara)



4- Büşra Koç (Batman)



78 kg



1- Ece Zurnacı (Sakarya)



2- Esra Özkan (Batman)



3- Merve Özdemir (Sakarya)



4- Melis Mehtap Çoşkun (Malatya)



87 kg



1- Hayrunnisa Aslan (Batman)



+87 kg



1- Sevda Taşlı (Düzce)



2- Zuhal Hamatoğlu (İstanbul)



3- Beyza Deniz (Sakarya) - İSTANBUL