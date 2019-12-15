Kuraş Türkiye Şampiyonası Düzce'de düzenlendi - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuraş Türkiye Şampiyonası Düzce'de düzenlendi - DÜZCE - Son Dakika

Kuraş Türkiye Şampiyonası Düzce'de düzenlendi - DÜZCE

6 saat önce

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun düzenlediği Kuraş Türkiye Şampiyonası, Düzce'de gerçekleştirildi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun düzenlediği Kuraş Türkiye Şampiyonası, Düzce'de gerçekleştirildi.

18 Temmuz Spor Salonu'nda, 14 ilden 100 erkek ve 56 kadın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi sporcuların geçişiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Bünyamin Er, müsabakalara katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "Uzun yıllardan sonra kuraş branşına bu denli düzenli, disiplinli ve güzel bir müsabakayla hayat verdikleri için sporcularımızı gerçekten içtenlikle tebrik ediyorum. Bu bizim için önemli bir adım, güzel bir adım. Uluslararası Kuraş Federasyonunun büyük desteği ve takibi var. Bu müsabakaların uluslararası hüviyet kazanmasını talep ettiler. Biz de bunu federasyon üst yönetimiyle konuştuktan sonra bu müsabakaları uluslararası bir kuraş turnuvası haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da sporculara başarı diledi.

Daha sonra şampiyonaya katılan kadın ve erkek sporcular farklı kategorilerde müsabakalara çıktı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Bünyamin Er ve İsa Yazıcı tarafından verildi.

Kuraş Türkiye Şampiyonası Düzce'de düzenlendi - DÜZCE

Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:37 Kaynak: AA
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