Son Dakika Haberleri: Kurayla 6 Aylık İş Sahibi Oldular

Kurayla 6 Aylık İş Sahibi Oldular

17 dakika önce

KARABÜK'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik işçi alımı için 3 bin 711 kişi başvuruda bulundu.

Kurayla 6 Aylık İş Sahibi Oldular, System.String[]
KARABÜK'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik işçi alımı için 3 bin 711 kişi başvuruda bulundu. Adayların çoğunu oluşturan kadınlar, kurada isimlerinin okunmasını merakla bekledi.

İŞKUR İl Müdürlüğü'nce TYP kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 300 kişilik ilana, 3 bin 711 kişi başvurdu. Orman İşletme, Özel İdare, Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinde, belediyelerde, kaymakamlıklarda, müftülükte ve Karabük Üniversitesi'nde çalışacak geçici işçileri belirlemek için Karabük Belediyesi'nin konferans salonunda, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 3 bin 711 adaydan çoğunu kadınların oluşturması dikkat çekti. Kurada adı okunanlar, büyük sevinç yaşadı.

Karabük İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, "Bu projelerde 35 yaş üstü erkekler, kadınlar, engelliler ve eski hükümlüler avantajlı gruptan değerlendirilerek notere veriliyor. Böyle olunca da özellikle ev hanımları ve kadınlar buna daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:30 Kaynak: DHA

İşçi, Karabük, Güncel
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