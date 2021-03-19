KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest - Son Dakika

KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest

19.03.2021 14:09

Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbestMuammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, kurayla ev sahibi olmaya hak kazanan, aralarında şehit ailelerinin de olduğu 6 kişiyi arayıp, 5'ini 'dosya ve tapu masrafı' yalanıyla internet üzerinden 3'er bin lira dolandıran 3...

Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, kurayla ev sahibi olmaya hak kazanan, aralarında şehit ailelerinin de olduğu 6 kişiyi arayıp, 5'ini 'dosya ve tapu masrafı' yalanıyla internet üzerinden 3'er bin lira dolandıran 3 kişi, polisin 3 ay süren çalışması sonucu Kocaeli'de yakalandı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Cemil S. (37), Selçuk O. (24) ve Evren A. (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

TOKİ, geçen yıl Aralık ayında, kura sonucu ev sahibi olmaya hak kazananların isimlerini açıkladı. Ev sahibi olacakları için sevinç yaşayan, aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu 6 kişiye telefonla ulaşan şüpheliler, TOKİ'den aradıkları yalanını söyleyip, 'dosya ve topu masrafı' adı altında 3'er bin lira ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 5 kişi, kendilerine verilen elektronik para kuruluşu üzerinden 3'er bin lira yatırdı. Bu kişilere, paranın ödenmesinin ardından da konutun peşinatı için 20 bin lira daha ödemeleri gerektiği söylendi. Bu sırada dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, polise gidip, şikayette bulundu.

ÖZEL EKİP, 3 AY ARAŞTIRDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nce mağdurların şikayeti üzerine özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilk olarak TOKİ ile teması geçip, durumu anlatarak, ev sahibi olmaya hak kazananlara dolandırıcılıkla ilgili uyarı mesajları atılmasını sağladı. Kentte de belediye ait hoparlörlerden dolandırıcılığa karşı uyarı anonsları yapıldı. Araştırmasını derinleştiren polis, aynı yöntemle başka illerde de dolandırıcılık olaylarının olduğunu saptadı. Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu şüphelilerin, Kocaeli'de oturan Cemil S., Selçuk O. ve Evren A. olduğunu belirlendi. Özel ekip, Kocaeli'ne gidip, 10 gün boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Çarşamba günü düzenlenen operasyonla 3 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan SIM kartlar, telefonlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

SUÇLAMALARI REDDEDEN ŞÜPHELİLER SERBEST

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest

Karaman, Kocaeli, Selçuk, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN Kurayla ev sahibi olanları dolandıran 3 şüpheli, adli kontrolle serbest - Son Dakika


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