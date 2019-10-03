Son Dakika Haberleri: Kurayla işe girmeye hak kazandılar
Son Dakika Güncel Haber

Kurayla işe girmeye hak kazandılar

1 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 48 kişi TYÇ programı kapsamında işe girmeye hak kazandı.

Kurayla işe girmeye hak kazandılar, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 48 kişi TYÇ programı kapsamında işe girmeye hak kazandı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde okullarda temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi alımı için 48 kişi işe girmeye hak kazandı. Devrek Atatürk Kültür Merkezinde noter huzurunda çekilen kura temizlik işlerine 29 kişi ilçedeki çeşitli okullara güvenlik görevlisi olarak da 19 kişi çekilen kuralarla işe girmeye hak kazandı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu
Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü Savcı, çifte cinayet sanığı için haksız tahrik indirimi istedi Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:25:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurayla işe girmeye hak kazandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]