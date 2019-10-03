Kurayla işe girmeye hak kazandılar
1 saat önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 48 kişi TYÇ programı kapsamında işe girmeye hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:22 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 48 kişi TYÇ programı kapsamında işe girmeye hak kazandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde okullarda temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi alımı için 48 kişi işe girmeye hak kazandı. Devrek Atatürk Kültür Merkezinde noter huzurunda çekilen kura temizlik işlerine 29 kişi ilçedeki çeşitli okullara güvenlik görevlisi olarak da 19 kişi çekilen kuralarla işe girmeye hak kazandı. - ZONGULDAK
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