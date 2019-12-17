"Kurbağa adamlar" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kurbağa adamlar' AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

"Kurbağa adamlar" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli "kurbağa adamlar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli "kurbağa adamlar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekip üyeleri, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Dalgıçlar polisler, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin Saros Körfezi'nde çektiği "Batırılan uçak" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız imzalı "Tanklar dalış turizminde" fotoğrafına oy veren dalgıçlar, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" karesini tercih etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Hakan Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafları seçmekte zorlandıklarını söyledi.

Bayram, her fotoğrafın farklı bir hikayesi olduğunu belirterek, "Bizim için dalış turizm için batırılan uçak ve tank fotoğrafları daha güzeldi. O yüzden oyumuzu onlardan yana kullandık. "Spor"da da engelli sporcunun azim ve kararlılığına oy verdik, takdir edilmesi gereken bir azmi var. Fotoğrafları çeken muhabir arkadaşları tebrik ederiz. Çok güzel kareler yakalamışlar." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Cihan Demirci, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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