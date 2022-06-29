"Kurbağa adamlar" boğulma olaylarına karşı tatbikatlarını artırdı - Son Dakika
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"Kurbağa adamlar" boğulma olaylarına karşı tatbikatlarını artırdı

29.06.2022 13:15
"Kurbağa adamlar" boğulma olaylarına karşı tatbikatlarını artırdı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli "kurbağa adamlar", yaz döneminde yaşanabilecek olaylara müdahale için tatbikatlara hız verdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli "kurbağa adamlar", yaz döneminde yaşanabilecek olaylara müdahale için tatbikatlara hız verdi.

Su Altı Grup Amirliğinde görevli 6 kurbağa adam, sorumluluk alanları Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da, çoğunlukla bulanık ve görüşün olmadığı sularda görev alıyor. Olası boğulmalar ile olay yeri inceleme gibi önemli görevleri icra eden ekip, zorlu görevlere hazır olabilmek için antrenman ve dalış yaparak tatbikat senaryolarını yerine getiriyor.

42 metreye kadar dalış yapabilen "kurbağa adamlar", can kurtarmanın yanı sıra ceset çıkarma, dedektörle suç aleti arama ve kurtarma faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

Su altı ekibi sorumlusu polis memuru Mustafa Dirican, AA muhabirine, ekiplerin mesai gözetmeksizin göreve hazır olduğunu söyledi.

Türkiye'de 24 ilde kurulan su altı ekiplerinden birinin de Adıyaman'da olduğunu ifade eden Dirican, "Grup amirliğimiz 2013 yılında kuruldu ve 6 kurbağa adam ile görev yapıyoruz. Başlıca sorumluluk alanlarımız Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya." dedi.

Birçok alanda görev aldıklarını ifade eden Dirican, şöyle devam etti:

"Denizlerde ve iç sularda delil niteliği taşıyan her türlü suç aleti ve kayıp şahısları aramak, sel ve su baskınları gibi doğal afetlerde sualtı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunuyoruz. Limanlarımıza kaçak mal silah ve uyuşturucu madde getirildiği şüphesi bulunan gemilerin bu maddeleri suya atma ihtimaline karşı arama yapıyoruz. Devlet büyüklerinin gemiyle yapacağı gezilerde su altında kalan kısımlarda geçiş güzergahında şüpheli madde ve cisim aramak da bizim görevlerimiz arasında."

Kondisyonlarını korumak için sürekli spor yaptıklarını aktaran Dirican, "Bu dalışlarımızı görevlerde karşılaştığımız akıntılı, görüş olmayan su ortamlarına benzer sularda yapıyoruz. Böylelikle kendimizi en zor su şartlarına hazırlıyoruz." diye konuştu.

Çocuklar yüzme eğitimi almalı

Havaların ısınmasıyla boğulma vakalarının artmaya başladığını vurgulayan Dirican, şunları kaydetti:

"Sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için suya giriyor ve buna bağlı olarak boğulma olaylarıyla karşılaşıyoruz. Vatandaşlara tavsiyemiz, yüzmek için baraj, sulama kanalları gibi ıssız, güvensiz alanlar yerine cankurtaran hizmeti bulunan belirli alanlar tercih edilmelidir. Yüzme bilmeyen kişiler boylarını geçen yerlere kesinlikle girmemeli. Vatandaşlarımız suyun birden derinleşeceği unutulmamalı ve yanlarında mutlaka can yeleği bulundurmalıdır. Boğulma vakalarının önüne geçmek için önemli bir husus ise ailelerimizden ricamız, çocuklarını küçük yaşta yüzme eğitimine göndermeleridir."

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kurbağa adamlar' boğulma olaylarına karşı tatbikatlarını artırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Kurbağa adamlar" boğulma olaylarına karşı tatbikatlarını artırdı - Son Dakika
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