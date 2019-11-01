"Kurbağa adamlar" sertifikalarını aldı

Çanakkale'de, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2019 yılı 1. Dönem "Kurbağa Adam Temel Eğitimi" kapanış töreni gerçekleşti.

Çanakkale İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleşen törene Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve polisler katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, güzel bir eğitim çalışması sonucu kursun bitirildiğini ifade etti.



Eğitim merkezinin varlığının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Ateşoğlu, ciddi imtihan sürecini atlattıklarını ama bu sertifikayı herkesin hakkıyla aldığını vurguladı.



Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman tarafından 8 haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan 12 polise sertifika ve bröveleri verildi.