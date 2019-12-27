"Kurbağa adamlar" trol avcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
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"Kurbağa adamlar" trol avcılarına göz açtırmıyor

6 saat önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli "kurbağa adamlar", boğulma, arama kurtarma, suç aleti arama, sel felaketi gibi durumlara müdahalenin dışında trol avcılığıyla da mücadelesini sürdürüyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli "kurbağa adamlar", boğulma, arama kurtarma, suç aleti arama, sel felaketi gibi durumlara müdahalenin dışında trol avcılığıyla da mücadelesini sürdürüyor.

Kurbağa adamlar yıl boyunca trol avcılığı gibi durumlara karşı 24 saat hazır bekliyor.

Polis üniformasından çok dalgıç kıyafeti giyen kurbağa adamlar yasaklanan trol avcılarına göz açtırmıyor.

Gelen ihbarlar doğrultusunda ekip hazırlıklarını tamamlayıp olaylara botla müdahale etmek için harekete geçiyor.

Ekipler, su altında tespit ettikleri ağları kesip imha ederken, trol kapılarını da karaya çıkarıp tutanakla el koyuyor.

Bu yıl trol avcılığı ile ilgili 19 ihbara giden kurbağa adamlar bir ihbarda şahıslara suçüstü yaparken, diğer ihbarlarda ise su altında ele geçirilen trol kapısı ve ağları ele geçirip imha etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amir Vekili İlhan Emanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizinde tol avcılarına göz açtırmadıklarını söyledi.

Her zaman göreve hazır şekilde beklediklerini anlatan Emanet, kurbağa adamlar olarak görevlerinin yönetmeliklerle belirdiğini vurguladı.

Kurbağa adamlar olarak sadece denizlerde ve iç sularda kaybolan şahıslar veya suç aletleri ile ilgili arama tarama yapmadıklarını anlatan Emanet, "Diğer görevlerimiz ise doğal afetler kaybolan yada yardıma muhtaç olan yardım da bulunmak. Ayrıca devlet büyüklerinin gemiyle yapmış oldukları seyahatlerde su altı aramasını da yapıyoruz." dedi.

"Trol avcılığı ile ilgili ayrı hassasiyet gösteriyoruz"

Emenet, yasak avcılığın denizlerde çeşitliliğin azalmasına neden olduğunu belirterek trol avcılığıyla da mücadele ettiklerini söyledi.

Trol avcılığının Marmara Bölgesinde yasak olduğunu hatırlatan Emenet, konuşmasına şöyle devam etti:

"Trol avcılığı her zaman yasak olduğundan dolayı trol avcılığı ile ilgili ayrı hassasiyet gösteriyoruz. Bu konuda bizlere ihbar geldiğinde ihbarın söylendiği yere gidilir trol avcılığı ile ilgili ne varsa orada bulduğumuz deliller, şahıslar kontrol edilir eğer trol avcılığı yapılmışsa dalış yaparak trol kapıları ve ağlara el koyuyoruz. Şahıslarla ilgili de tutanak tutulup adli mercilere intikal ettiriliyor. Herkesin çevreye ve denizlere karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Denizlerimizi kirletmeyelim koruyalım. Yasaklara uyalım."

Kurbağa adamlar trol avcılarına göz açtırmıyor

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:39 Kaynak: AA
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