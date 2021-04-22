Kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı - Son Dakika

Kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı

22.04.2021 20:13

Kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar, yoldan geçerken ezilmekten kurtuldu Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ilkbahar aylarında çiftleşmek için ormandan gölete göç eden kurbağalar, kara yolundan hızla geçen...

Kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı

Pandemide araç sayısı azaldı, üreme dönemindeki kurbağalar, yoldan geçerken ezilmekten kurtuldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ilkbahar aylarında çiftleşmek için ormandan gölete göç eden kurbağalar, kara yolundan hızla geçen araçların arasından birbirlerinin sırtında karşıya geçiyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle araç sayısı azaldığı ve bu sebeple üreme dönemindeki kurbağalar ezilmekten kurtulduğu ifade edildi.

Havaların durumuna göre, her yıl Mart sonu Nisan ortasında, sırtına erkeklerini alarak dereden gölete geçen kurbağalar dünyada sadece Domaniç'te görülebiliyor.

Pandemiden dolayı azalan trafik sayesin de bu yıl kurbağaların sayısın da artış olduğu gözlemlendi.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Dünyada sadece Domaniç'te görülen Domaniç Kurbağaları, Domaniç- İnegöl yolundan karşıdan karşıya geçerken telef oluyorlardı. Bu yıl Pandemi ve yasaklar nedeniyle dereden gölete geçmeleri daha kolay oldu. Domaniç Kurbağaları son derece ilginç ve görülmeye değer, Konuyla ilgili uzmanları ilçemize İncelemelerde bulunmak için bekliyoruz" dedi.

"Göç ile ilgili 5 bin yıl öncesine ait figür var"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından Mayıs 2011 yılında Kütahya'nın Seyitömer beldesinde yapılan bir arkeolojik çalışmada ortaya çıkan, 5 bin yıllık sırtında küçük kurbağa taşıyan büyük kurbağa figürlerine rastlanmış ve bu tür içki kabına bir anlam verilememişti. Daha sonra bir yerel gazete de çıkan habere göre, Domaniç İnegöl yolunda Nisan ayında göç eden Kurbağaların arkeolojik figürlere benzemesi üzerine çalışmalar Domaniç Kurbağaları üzerine yoğunlaştırılmış ve Seyitömer'de de bulunan Kurbağa figürlerinin Domaniç Kurbağaları olduğu kanaatına varılmıştı.

Nisan 2017 yılında, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlileri Prof. Dr. Abdullah Hasbenli ve Doç. Dr. Mehmet Erkan Uzunhisarcıklı ile 40 biyoloji öğrencisi, bölgeye gelerek Domaniç kurbağalarını incelemişler ve konu üzerinde çalışacaklarını belirtmişlerdi.

Kasım 2020'de Dünya çapında ünlü Kanadalı, biyokimya ve moleküler biyoloji Profesörü Kenneth B.Storey'in heyecan verici bulduğu Domaniç kurbağaları için, "Onlar 5 bin yıldır oradalar. Olmamaları gereken bir coğrafyadalar. 5 bin yıldan beri var oldukları kanıtlanmış. Gerçekten bunları araştırmayı isterdim. Belki de Türkiye'ye özgü yeni bir kurbağa türüne sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Bu kurbağalar heyecan verici ve tarih için önemli görünüyor" demişti.

Kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı
Kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı
Kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı
Kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı

İlkbahar, Domaniç, Kütahya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurbağaların ormandan gölete 5 bin yıllık üreme göçü başladı - Son Dakika


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