Kurbağalı Dere temizleniyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dere ıslah ve temizlik çalışmaları kapsamında, Erdek İlçesindeki Kurbağalı Dere'de BASKİ ekipleri ve iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi, dere ıslah ve temizlik çalışmaları kapsamında, Erdek
İlçesindeki Kurbağalı Dere'de BASKİ ekipleri ve iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte dere ıslah ve temizlik çalışmalarına il genelinde ağırlık verirken, Kanava Bölgesinde bulunan Kurbağalı deresinde ekipler, iş makineleriyle temizlik çalışması yapıyor. Temizlik kapsamında dere yatağı, biriken mil ve diğer çöplerin yanı sıra yabani otlardan da arındırılırken, suyun akışını engelleyecek tüm atıklar kamyonlara doldurularak kaldırılıyor.
İş makinelerinin giremediği noktalarda ise BASKİ çalışanları beden gücüyle balçıkları ortadan kaldırıyor. Ekiplerin temizlik çalışmalarıyla haşerelerin üremeleri de engelleniyor. Islah çalışmalarının tamamlandığı noktalarda itfaiye araçlarıyla yıkama çalışmaları gerçekleştirilecek. - BALIKESİR
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