Kurbağalı Göl'den yayılan sesler tüm yaylayı kaplıyor - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Eğriçimen Yaylası'nda bulunan Kurbağalı Göl'den yayılan kurbağa sesleri tüm yaylayı kaplıyor.



Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası doğal güzelliği kadar içinde bulundurduğu Kurbağalı Gölü'yle de dikkat çekiyor. Gölde bulunan yüzlerce kurbağa çiftleşme döneminde olduğundan dolayı yoğun bir ses çıkarıyor. Kurbağa sesleri tüm bölgede duyuluyor.



"Sabaha kadar bu kurbağa seslerini duyabiliyoruz"



İhsan Canik, sabaha kadar kurbağa sesleri duyduklarını belirterek, "Bu gölümüzde bu sene kurbağalar çok yoğun. Çok güzel sesler çıkartıyorlar. Bazen çok dinlendirici, bazen ise çok rahatsız edici olabiliyor. Evimiz de 100 metre ileride. Sabaha kadar bu kurbağa seslerini duyabiliyoruz. Yoğun bir ses var ama herhalde bu mevsim için geçerli, çünkü daha sonra azalıyor. Çiftleşme dönemi olabilir" dedi. - SİVAS