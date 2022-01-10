KURBAĞALIDERE'DE BETON PLAKALAR SUYA DÜŞTÜ - Son Dakika

KADIKÖY Kurbağalıdere duvar şeridine yerleştirilen tonlarca ağırlıktaki beton plakaların bir kısmı dereye düştü.

Kurbağalıdere'nin duvar şeridine yerleştirilen beton plakaların bir kısmı dereye düştü.

Dere kenarında arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Fırat Özcan 'Niye düştüğünü bilmiyorum ama sağlam yapılmadığından olabilir.Suda düşen parçalar gözüküyor.Kenarı derin gibi çok yaklaşmamak gerekiyor.Yürüyüş ve bisiklet yolu bir kaza yaşanabilir" diye konuştu.