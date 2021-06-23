Kurbağalıdere de deniz salyası ile kaplandı - Son Dakika

Kurbağalıdere de deniz salyası ile kaplandı

-Deniz salyasıyla kaplanan Kurbağalıdere havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy'de Kurbağalıdere ve Kalamış Sahili'ni müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı. Müsilajla kaplanan Kurbağalıdere ve Kalamış Sahili havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası, Kurbağalıdere ve Kalamış Sahilinde de görüldü. Teknelerin bulunduğu kısmı kaplayan müsilaj nedeniyle suda beyaz tabaka oluşurken balıkçılar, bu durumun her sene görüldüğünü ancak bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu söyledi. Öte yandan vatandaşlar deniz salyası nedeniyle Kalamış Sahilinde denize girilemediğini belirtildi. Müsilajla kaplanan Kurbağalıdere ve Kalamış Sahili havadan görüntülendi.

Kalamış Sahilinde denize giremiyorlar

Balıkçı İhsan Kalın, "Deniz salyası eskiden berri karşılaştığımız bir sorundu fakat bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran aşırı fazla oluştu. Deniz salyasının tam olarak sebebini bilemiyoruz. Lodos denizden karaya doğru estiği için denizin ortasında olan müsilajları böyle kıyılara, derelere dolduruyor. Poyraz ise karadan denize doğru estiği için zamanla müsilajlar kıyılardan denize doğru götürüyor. Kalamış Sahilinde artık denize giren yok. Eski zamanlarda giriliyordu ama bu müsilajdan dolayı girilmiyor. İnsanlar müsilajdan çekindiği için denize giremiyorlar" diye konuştu.