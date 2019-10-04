Kurbağalıdere Islah Projesi çalışmasına trafik düzenlemesi

Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında, Göztepe Köprülü Kavşak ve Optimum AVM arasında kalan bölgede dere kesiti genişletme çalışması yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bağlı kuruluşlardan İSKİ Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde yağış alınan bölgelerdeki su baskınlarını önleme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda yapımı devam eden Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında, Göztepe Köprülü Kavşak ve Optimum AVM arasında kalan bölgede dere kesiti genişletme çalışmaları başlatılıyor.

Yarın başlayacak proje etaplar halinde tamamlanacak ve yaklaşık 6 ay sürecek. Proje ile Kurbağalıdere rehabilite edilerek bölgedeki su baskınlarına karşı kalıcı çözüm getirilecek.



Bölgede trafiğin aksamaması için D-100 Kara Yolu güzergahı, etaplar halinde kapatılacak. Trafik yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Bu nedenle, çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret, işaretçiler ile yönlendirici yol çizgilerine uymaları gerekiyor.

Birinci aşamada, D-100 Kara Yolu Göztepe Köprülü Kavşağı mevkisinde trafik, geçici olarak yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Bu alanın 60 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

İkinci aşamada, birinci aşamada tamamlanan kısma trafik yönlendirilerek, kara yolu ve buraya paralel kısımdaki eksik dere ıslah inşaatları tamamlanacak. Bu çalışmanın da 120 gün içinde tamamlanması planlanıyor.