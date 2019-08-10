Kurban alacaklar Arife gününde yoğunluk oluşturdu

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na saatler kala hayvan pazarında yoğunluk arttı.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na saatler kala hayvan pazarında yoğunluk arttı.



Kentte, yoğunluğun yaşandığı pazara sabahın erken saatlerinde gelen ve uygun fiyata kurbanlık almayı amaçlayan vatandaşlar ellerindeki hayvanları bitirmeye çalışan satıcılarla sıkı pazarlıklar yaptı. Arefe günü olması nedeniyle yoğunluk olduğunu belirten Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi, iyi bir hayvan almak isteyenlerin son güne kalmaması gerektiğini söyledi.



Fiyatlarda da değişimin olmayacağını aktaran Çiftçi, "Kurban alacaklar son güne kalmayın. Yoğunluk oluşmaması için bir an önce gelip kurbanlarınızı alın. Vatandaşlar fiyatlar ucuzlayacak diye beklemesin. Türkiye genelinde fiyatlar ucuzlamayacak. Kurban alacaklar da fiyat konusunda üreticilerimize yardımcı olsunlar. Besicilerimizin alın terinin karşılığı verilmelidir" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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