Kurban alışverişinde 'sopalı pazarlık' dönemi - Son Dakika

AKSARAY'da, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanan hayvan pazarında, pazarlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 tarafından tutulan sopayla yapılıyor.

Kentte kurulan hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Büyükbaş hayvanların 10 ile 30 bin lira arasında alıcı bulduğu hayvan pazarında, bazı satıcıların maske taktığı bazılarının ise takmadığı görüldü. Pazarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlık ise 2 ucundan tutulan sopayla yapılıyor.

Besici Yaşar Ekici, "Kurban satışları çok iyi gidiyor. Birçok kişi marketlerden kurban alıyor. Aldığı kurbanı hiç görmüyor. Yaşı dolmamış hayvanlar orada kesilip, kurban ediliyor ve marketlerde satılıyor. Burada ise kendiniz beğenip, alıyorsunuz. Bugün pazara 26 hayvan getirdik, 4 tane kaldı. Şükür satışlarımız çok iyi durumda" dedi.

Nevşehir'den kurbanlık almak için gelen Yılmaz Küçükköylü ise, "Yedi kişi, kurbanımızı 13 bin 500 liraya aldık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

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