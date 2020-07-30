Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk - Son Dakika

İZMİR'de mezarlıklar, arife günü yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenlerle doldu. Ziyaretçiler mezarlıkta maske takıp, sosyal mesafeye uyarak dua etti.

Karabağlar ilçesindeki Paşaköprü Mezarlığı, yakınlarının mezarını ziyaret etmek isteyenlerle doldu. Arife günü sevdiklerinin kabirlerine çiçeklerle gelen ziyaretçiler, maske takıp sosyal mesafeye uymaya çalıştı. Ellerinde çiçeklerle mezarlığa gelenler, kabir başında dua ederek, toprağı suladı. Mezarlığın girişinde bulunan çiçekçilerin önü boş kalmadı. Paşaköprü Mezarlığı'na 9 yıl önce vefat eden anne ve babasını ziyarete gelen Hülya Güleryüz, "Ailemi ziyarete geldim. Pandemi nedeniyle uzun zamandır gelememiştim. Çok duygulandım. Maskemi mezar başında tek başıma olduğum için çıkardım. Tek başıma geldim, dua ediyorum onlar için" dedi.