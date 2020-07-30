Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri - Son Dakika

Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesince Kurban Bayramı dolayısıyla Kartal Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenlenen törende, şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü.

Aileler, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.

Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Protokol üyeleri duanın ardından şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.

Sivas

Sivas'ta Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve şehit aileleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

İl protokolü ve şehit aileleri şehitlerin kabirleri başında dua okudu. Başkan Bilgin, şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Tunceli'de 1995 yılında şehit olan astsubay Hakan Şahbaz'ın babası Fikri Şahbaz, bayramlarının buruk geçtiğini söyledi.

Her zaman çocuklarının yokluğunu hissettiklerini dile getiren Şahbaz, "Bu ülke, bu vatan bizim, düşmanımız eksik olmaz. Dün olmadığı gibi bugün de eksik olmaz. Her tarafımız düşmanlarla çevrili. Tabi ki şehitlerimiz olacak, ateş düştüğü yeri yakıyor da insanların değerlerine sahip çıkmaları, 'vatan, millet' demeleri gerekiyor." dedi.

Kırşehir

Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit anneleri ise evlatlarının mezarlarını temizleyerek, su verdi.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, tüm şehitler için dua okudu.

Şehitlikteki ailelerin bayramlarını kutlayan Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindeki protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı. Bazı şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Akın, ailelerin talep ve önerilerini dinledi.

Akın, bayram arifesinde ve her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, "Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere tüm Kırşehirli hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

-Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki ziyarete Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Polat, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ömür diledi.

Polat, Kurban Bayramı'nın bütün İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

"Pandemi dönemindeyiz, vatandaşlarımızdan istirhamımız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek bayramımızı kutlayalım. İmkanımız varsa bayram ziyaretlerini çok kısa tutalım. Telefonla bayramlaşalım, bu bayram el öpmeyelim, birbirimize sarılmayalım, gönülden bayramlaşalım, gönülden bir araya gelelim, lütfen tedbirli bayramlaşalım."