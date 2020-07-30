Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri - Son Dakika

Sivas'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Sivas'ta Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü ile şehit aileleri Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

İl protokolü ve şehit aileleri şehitlerin kabirleri başında dua okudu.

Sivas belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Tunceli'de 1995 yılında şehit olan astsubay Hakan Şahbaz'ın babası Fikri Şahbaz, bayramların buruk geçtiğini söyledi.

Her zaman çocuklarının yokluğunu hissettiklerini dile getiren Şahbaz, "Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bizim düşmanımız eksik olmaz. Dün olmadığı gibi bugünde eksik olmaz. Ner tarafımız düşmanlarla çevrili. Tabi ki şehitlerimiz olacak, ateş düştüğü yeri yakıyor da insanların değerlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Vatan, millet demeleri gerekiyor. Ortak değerlerine sıkı sıkıya sarılmaları gerekiyor. Bu ülkede yaşıyorsan değerlerine sahip çıkacaksın." dedi.