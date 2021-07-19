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İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

19.07.2021 16:38

Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Yozgat ve Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Yozgat ve Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit anneleri ise evlatlarının mezarlarını temizleyerek, çiçekleri suladı. Din görelisinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, şehitler için dua okudu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu, karanfil bıraktı. Şehitlikteki ailelerle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Vali Akın, vatandaşların bayram ziyaretlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını dikkate alarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da şehit yakınlarının arife günü sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelerek kabirleri ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyarete, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve daire müdürleri de katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret eden Sezer ve beraberindekiler, çalışanların bayramını kutlayarak tatlı ikram etti.

Sivas

Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğunluk gözlendi. Şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Aileler, garnizon şehitliğinin giriş kısmında bulunan şehitlik müzesini de gezdi.

Polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu Yukarı Tekke Mezarlığı çevresinde araçların geçişini sağladı.

Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki ziyarete, şehit yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Celal Köse, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Ayşegül Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Polat, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi.

Polat, "Bizim kültürümüzde arife günü şehitlerimizi, mezarlarımızı ziyaret etmek vardır. Bugün de şehitlerimizi ziyaret ederek ruhlarına dua okuduk, Allah hepsine rahmet eylesin. Bu devlet, bu millet için, bayrak ve ezan için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, onları yetiştiren anne babaların ellerinden öpüyorum, eşlerine çocuklarına hayırlı bayramlar diliyorum. Al bayrak için toprağa düşen binlerce şehidimiz var. Allah'ım hepsinden razı olsun, bizi onlara mahcup etmesin. Onların emaneti kıymetli ailelerimize kapımız, gönlümüz her zaman açık." dedi.

Kayseri

Kayseri'de şehit yakınları, arife günü Kartal Şehitliğinde kabirleri ziyaret etti.

Şehit Jandarma Teğmen Kenan Acılar'ın ablası Melahat Burul, AA muhabirine, kardeşinin 1996'da Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürüldüğünü ve 4 askeri ile şehit olduğunu söyledi.

Her sene aynı acıyı tekrar yaşadığını belirten Burul, "Bayramlaşmaya geldim. Gurur duyuyorum ama hasreti de bizi mahvediyor. Acısı, sızısı yüreğimden gitmiyor. Her şehit haberinde bir kere daha kahroluyorum. Bitmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin her şehidi benim şehidim. Bir an önce bitmesini istiyorum." dedi.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hacı İbrahim Yılmaz'ın yakını Orhan Dalmaz ise 1994'te Siirt'te şehit olan Yılmaz'ın kabrini ziyarete geldiğini belirterek, acılarının tarifsiz olduğunu aktardı.

İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Kurban Bayramı, Sivas, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika


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