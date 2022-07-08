Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
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Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

08.07.2022 22:43

Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Yozgat

Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Müftüsü Ali Gülden, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edildi. Daha sonra katılımcılar şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Polat, "Bu memleket, bu devlet için evladını veren şehit ailelerimizle, gazilerimizle şehitliğimizi ziyaret ettik. Rabb'im tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler versin." dedi.

Başer ve Keven de vatandaşların bayramını kutladı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kırşehir, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

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