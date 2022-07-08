KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

08.07.2022 18:07
KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KURBAN Bayramı arifesinde akşam saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu ve Ataşehir TEM Bağlantı Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

KURBAN Bayramı arifesinde akşam saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu ve Ataşehir TEM Bağlantı Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Bağlantı Yolu'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili için arife gününde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular akşam saatlerinde Ataşehir TEM Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturdu. Aynı zamanda Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde de trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Bağlantı Yolu'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

YORUMLAR
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Kurban Bayramı'nda Karayolları Sorumluluğundaki Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak Kurban Bayramı'nda Karayolları Sorumluluğundaki Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Ataşehir, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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