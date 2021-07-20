KURBAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Kurban Bayramı bayramlaşma töreni Atatürk Parkında düzenlendi.

Bayramlaşma programında başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere Isparta Milletvekilleri; TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Programdaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada sözlerine tüm Ispartalıların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Vali Ömer Seymenoğlu, "Salgın ile yaptığımız mücadelede uzun bir aradan sonra ilk defa Şehir Buluşması adı altında toplu bayramlaşma programı düzenledik. Buradan bir kez daha vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum bayramlar tadında kutlanırsa bizlere huzur verir. Şu anda açık alanda bu bayramlaşmayı yapmamızın sebebi kalabalık grupların uzun süre kapalı mekanlarda bulunmasını istemememizden kaynaklanıyor. Maske ve mesafe kurallarına uyuyoruz. Son günlerde covid-19 vakalarında bir artış yaşanıyor. Bu salgınla mücadeledeki önemli bir enstrüman da aşı. Aşı sırası gelen her vatandaşımız aşısını olsunlar. Bu bayramda da bayramlaşacağız ancak maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen uymalıyız. Bu kurallara uyarsak bayramlarımızı ve geçmişte olduğu gibi daha güzel bir şekilde idrak edebiliriz. Bu duygularla ben tüm Ispartalıların, sizlerin Kurban Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı vermesini temenni ediyorum". dedi.

Vali Seymenoğlu çay bahçesine gelen misafirlerin masalarını tek tek gezerek konuklarla bir süre sohbet etti. Samimi bir ortamda geçen program birlik beraberlik adına güzel bir tablo oluşturdu.

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