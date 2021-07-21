Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Yapıldı - Son Dakika

Kurban Bayramı nedeniyle Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi bayramlaşma töreni yapıldı. Kızılcahamam Belediyesi önünde yapılan bayramlaşmaya Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Garnizon Komutanı Uğur Dilek, Emniyet Müdürü Mustafa Dursun, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaş katıldı. Bayramlaşma programında Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar konuşmasında; tüm katılımcılarla bayramlaşarak, Kurban Bayramını tebrik ettiler.