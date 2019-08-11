Kurban Bayramı coşkusu - KIRKLARELİ
1 saat önce
Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.
Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:48 Kaynak: AA
Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar kalabalık nedeniyle namazı cami avlusunda kıldı.
Hızırbey Cami İmamı Celalettin Selçuk, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığını söyledi.
Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından Kırklareli Valisi osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz cemaat ile bayramlaştı.
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