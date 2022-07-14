Kurban Bayramı da annelerin gözyaşlarını durduramadı - Son Dakika
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Kurban Bayramı da annelerin gözyaşlarını durduramadı

14.07.2022 14:26
Kurban Bayramı da annelerin gözyaşlarını durduramadı

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, "Bizim bayramımız evlatlarımızın kucaklarımıza geldiği gün olacak" dedi.

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, "Bizim bayramımız evlatlarımızın kucaklarımıza geldiği gün olacak" dedi.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan aileler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Yıllardır bayram yaşayamadıklarını vurgulayan aileler, gözyaşlarına hakim olamadı. PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, 11 yıldır her bayramda kızı için gözyaşı döktüğünü belirterek, "Ben acının içinde yaşıyorum. 11 yıldır gözyaşı döküyorum. 23 bayramdır kızımdan ayrıyım. Kızım geldiği gün benim bayramım olacak. 23 bayramdır hep gözyaşıyla geçiyor bayramım. Şeyma'm hangi gün gelirse, o gün benim günüm, benim bayramım olacak" dedi.

Saliha Mert isimli anne ise 8 senedir her bayramda gözlerinin yaşla dolduğunu belirterek, "Kulağımız, gözümüz kapıda, telefonda. Her kapı çalışında oğlumu bekliyorum. Benim oğlum kucağıma geldiği gün bayramımdır" ifadelerini kullandı.

8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Tahsin Ertaş da, "16 bayramdır, oğlum için bayram yapmadım. Oğlum Yusuf için buradayım. Sonuna kadar devam edeceğiz. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz" diye konuştu. - VAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurban Bayramı da annelerin gözyaşlarını durduramadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı da annelerin gözyaşlarını durduramadı - Son Dakika
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