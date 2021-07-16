Kurban Bayramı deri sektörüne nefes aldıracak

Kurban Bayramı'nda kesilecek deriler ekonomiye 3 milyar TL katkı sağlayacak

İstanbul Deri İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Şenocak:

"Derinin kesilmesi ekonomiye yaklaşık 300 milyon TL, ayakkabı, çanta, ceket haline getirilmesi ise 3 milyar TL bir katkı sağlıyor"

İSTANBUL - İstanbul Deri İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi deri kesimi, derinin saklama koşulları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şenocak, "Derinin kesilmesi yaklaşık 300 milyon TL ekonomiye katkısı var. Bu ürünler nihai ürün haline geldiğinde, ayakkabı, çanta, ceket haline getirildiğinde ise 3 milyar TL bir katkı sağlıyor" dedi.

Her yıl hayvan kesiminin yaklaşık yüzde 30'nun gerçekleştiği Kurban Bayramı'nda, yüzüm ve saklama işlemleriyle atık derilerin sektöre kazandırılmasını amaçlanıyor. Bayramda kesilecek kurban derisinin sektöre nefes aldırması beklenirken, İstanbul Deri İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, derinin doğru kesimi, saklaması ve katma değeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Nihai ürün haline geldiğinde 3 milyar TL değer katıyor"

Kurban derisinin ekonomiye katacağı değer hakkında konuşan Şenocak, "Kurban Bayramı bizim için çok önemli, bizim sektörün hammadde ihtiyacı anlamında çok önemli bir yere sahip. Türkiye'de yaklaşık 55 milyon küçükbaş hayvan, 18-19 milyon civarında da büyükbaş hayvan var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u kurban bayramında kesiliyor. Bunların kesilmesi de yaklaşık 300 milyon TL ekonomiye katkısı var. Bu ürünler nihai ürün haline geldiğinde, ayakkabı, çanta, ceket haline getirildiğinde ise 3 milyar TL bir katkı sağlıyor. Ham deriden bitmiş ürüne yaklaşık 10 katı kadar bir değer katıyor. Bunun için ekonomimiz açısından kurban bayramı çok önemli" dedi.

"İsraf edilen her deri kadar ithalat yapmak zorunda kalıyoruz"

Kurban derilerin kurullara uygun şekilde kesilmesinin önemine değinen Şenocak, "Yaklaşık kurbanda kesilen hayvanlar kadar bizim ithalatımız var. O yüzden kurbanda yapacağımız hatalar veya çöpe atmak zorunda olduğumuz deriler kadar ithalat yapacağız demektir. Bunun için kurbanda kesilen deriler kurallara uygun, ekonomiye kazandırılacak şekilde dikkatli kesilmesi gerekiyor. Yıllardır Türkiye'nin bu kanayan yarası. Birçok malımız heba oluyor, profesyonel veya uygun şartlarda makine yüzümü yapılmadığı için. Son yıllarda belediyeler tarafından uygun kesim yerleri yapıldı. Dışarıda veya kenar yerlerde kesinler bizim için çok önemli profesyonel kesiciler veya kasaplar tarafından kesilmediği için deriler yırtılıyor veya deliniyor ve bunlar ekonomik değerini yitiriyor. Kurban kestirenlerin, kurbanı kesenleri uyarması gerekiyor" diye konuştu.

"Saklama koşulları"

Derinin saklama koşullarından da söz eden Şenocak, "Ekonomik değerini yitirmemesi için, kurban derilerinin tüyü dışarıda kalacak şekilde, iç kısımlarının kristal tuzlarla tuzlanıp, kapatılması gerekiyor. ve daha sonra uygun ortamlarda saklanılması gerekiyor. Özellikle güneş altında tutulmaması gerekiyor, mutlaka poşetlere konuluyor, poşetlere konulduğunda kalmaması gerekiyor, hava alması gerekiyor. Bakteri üretmemesi gerekiyor. En kısa zamanda toplanma merkezlerine teslim edilmesi gerekiyor. En büyük tahribat büyükbaş hayvanda oluyor, küçükbaş daha kolay yüzülüyor. Büyükbaşta derinin her noktasına değdirildiği için heba daha fazla oluyor" diye konuştu.